АТ «Укргазвидобування» у червні запустило в роботу три високопродуктивні свердловини, сумарний дебіт становить 425 тис. м³ газу на добу. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

У компанії уточнили, що дві свердловини є абсолютно новими, третю перезапустили після капітального ремонту.

«Навіть попри війну видобуток газу активно продовжується. Дві нові свердловини "Укргазвидобування" пробурило на старому родовищі. Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Такі сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн м³», – зазначив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Ще одна введена в експлуатацію після ремонту свердловина працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

Загалом за перше півріччя «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. м³ на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. м³ на добу.

До слова, у травні в Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших газових свердловин. Зараз ця свердловина дає 580 тис. м³ газу на добу. Свердловина глибиною 5,8 км відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни.

Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд м3. Нині відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин – пошукової та розвідувальної.