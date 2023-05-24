Впродовж року «Нафтогаз» запустив вже вісім газових свердловин

В Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших газових свердловин. Її запустила державна компанія «Укргазвидобування», яка перебуває в підпорядкуванні «Нафтогазу».

За словами голови «Нафтогазу» Олексія Чернишова, Зараз ця свердловина дає 580 тис. кубометрів газу на добу. Свердловина глибиною 5,8 км відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. За словами Чернишова, перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб. м. Нині відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин – пошукової та розвідувальної.

«Родовище має значні перспективи та разом з тим складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками. Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою», – пояснив Чернишов, якого процитувала прес-служба «Нафтогазу».

В повідомленні уточнюється, що розробка покладів цього родовища на значних глибинах стала можливою завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень. Таким чином, загалом в Україні за 2023 рік запустили вісім газових свердловин.

Нагадаємо, що у березні «Укргазвидобування» запустило в роботу найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки, добовий видобуток з якої сягає 460 тис. куб. м газу.