Перша і єдина в Україні ТЕЦ на трісці працює у Житомирі

НАК «Нафтогаз України» відмовився від реалізації проекту з будівництва першої у Львові ТЕЦ на біопаливі вартістю 1 млрд грн¸ розпочатого торік у вересні. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час заходу «Угода мерів в Україні: плануємо сталий розвиток разом», передає Інтерфакс-Україна.

«На превеликий жаль, ми не знайшли підтримки з боку "Нафтогазу" в реалізації цього проекту, тому наразі цей процес призупинено. Всю свою енергію ми спрямовуємо, зокрема, на будівництво заводу з переробки відходів», – сказав Андрій Садовий.

Він також додав, що кошти на проект будівництва ТЕЦ на трісці з міського бюджету не виділялися, адже ініціатива і фінансування ішли від НАК «Нафтогаз України», зокрема, ідею підтримував колишній керівник компанії Юрій Вітренко. За словами Юрія Вітренка, вкладення у ТЕЦ на біопаливі з огляду на вартість газу, мали би окупитися за кілька місяців.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні 2022 року у Львові мали розпочати будівництво першої ТЕЦ на трісці вартістю 1 млрд грн. Завершити його мали до лютого 2023 року. Ця ТЕЦ мала би забезпечувати теплом приблизно чверть міста. Згодом такі проекти мали реалізувати у ще дев’яти містах.

За словами Андрія Садового, раніше місто планувало втілити проект ТЕЦ на біопаливі спільно із Європейським банком реконструкції і розвитку, але там тривалі процедури погодження. Тож під час повномасштабного вторгнення вдалося швидко домовитись із «Нафтогазом», та вже 1 листопада Юрія Вітренка звільнили з посади голови компанії, а плани нового керівництва компанії були іншими.

Додамо, що перша ТЕЦ на трісці в Україні із кінця 2021 року працює у Житомирі.