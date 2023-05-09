Львівська міська рада звернулась до Кабінету Міністрів із проханням погасити заборгованість з різниці у тарифах теплопостачальних підприємств Львова. Йдеться про майже мільярд гривень боргу, який місту має повернути держава.

Під час засідання виконавчого комітету у вівторок, 9 травня, заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк повідомила, що наразі у Львові діють тарифи, затверджені ще у 2018 році й через заборону Кабміну на відвищення тарифів під час воєнного стану міська рада власним коштом покривала різницю між реальними витратами підприємств і офіційними тарифами й окладами.

«В існуючих тарифах зарплата працівників теплопостачальних організацій є 5200 грн. Тому місто змушене давати дотації для того, щоб теплопостачальні організації працювали і відповідним чином мали можливість забезпечувати послугами населення», – зазначила Ірина Маруняк.

Як вказано у рішенні виконкому, міська рада просить Кабмін погасити заборгованість із різниці у тарифах теплопостачальним підприємствам Львова на загальну суму 996 млн грн, яка виникла станом на 31 грудня 2022 року. Погасити цей борг міська рада просить до 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року уряд ухвалив постанову, якою запровадив пільгові ціни на газ. 30 березня Кабмін продовжив дію цієї постанови до 30 квітня. Згідно з цими постановами, наразі газ для потреб виробництва коштує 7420 грн за 1000 м3 газу, бюджетним установам – 16390 грн за 1000 м3 газу, а для інших потреб – 38325,5 грн з урахуванням ПДВ за 1000 м3 газу. Нових рішень щодо ціни на газ після 30 квітня Кабімн не ухвалював. Зважаючи на це, Львівська міська рада зверталася до Кабінету міністрів із проханням продовжити дію пільгової ціни на газ для теплопостачальних підприємств та бюджетних установ на період дії воєнного стану на впродовж шести місяців після нього.

Додамо, що Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на окремі види комунальних послуг на час дії воєнного стану й півроку після його закінчення. Через різницю між встановленими та реальними тарифами Львівська міська рада наприкінці 2022 року погодила кредит від ЄБРР, що передбачає надання 25 млн євро кредиту двома платежами – 15 млн євро та 10 млн євро. Ці кошти мають спрямувати на фінансування критично важливих потреб у оборотних капіталах львівських комунальних підприємств.