Під час пленарного засідання 2 березня за затвердження кредитного договору взагалі не голосували депутати від «Голосу» та «Варти»

Депутати Львівської міськради провалили голосування за затвердження кредитного договору між міськрадою та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), який передбачає 25 млн євро для екстреної підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану. Під час пленарного засідання 2 березня за цю ухвалу проголосували лише 36 із 55 присутніх депутатів.

Сам кредит від ЄБРР депутати затвердили ще 30 грудня 2022 року в межах «Програми забезпечення стійкості». Ця ухвала – наступний етап для реалізації кредиту, який передбачає надання Львівській міськраді 25 млн євро кредиту двома платежами – 15 млн євро та 10 млн євро. Місто має погасити цей кредит упродовж 4,5 років, починаючи з квітня 2024 року, шістьма рівними частинами під 2,5% річних.

Ці кошти мають спрямувати на фінансування критично важливих потреб у оборотних капіталах львівських комунальних підприємств – «Львівелектротранс», «Львівавтодор», «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Зелене місто». Зокрема, ці кошти підуть на зарплати комунальникам, адже, пояснюють у міськраді, на час воєнного стану Кабмін заборонив коригувати тарифи на комунальні послуги, а операційні витрати – здорожчали.

На засіданні сесії 2 березня депутати мали проголосувати за затвердження договору, однак під час обговорення цього питання між депутатами виникли дискусії.

«Ми в грудні не голосували за цей кредит, бо ми його вважали не логічним, тому, що в місті були гроші і зараз ми маємо бути послідовні і ми не будемо підтримувати умови цього договору», – сказав під час обговорення питання голова фракції «Голос» Віталій Троць.

У результаті обговорень 2 березня ухвалу про затвердження кредитного договору підтримали 36 депутатів, серед яких більшість депутатів «Європейської солідарності» (17), «Самопомочі» (14) та ВО «Свобода». Взагалі за цю ухвалу не голосували депутати від «Голосу» та «Варти».

У коментарі ZAXID.NET Віталій Троць пояснив, що наприкінці 2022 року на рахунку Львова було близько 1,8 млрд грн, які не використали через замороження низки проектів на час воєнного стану й тому він вважає недоцільним брати новий кредит під час війни, якщо у міському бюджеті є кошти.

«Брати кредит в час війни, коли в місті є кошти на рахунку – не доцільно. Ми завершили рік і 1,8 млрд грн на казначейських рахунках. Міський голова каже, що ці кошти з бюджету необхідно спрямувати на закупівлю військових облігацій, натомість на оплату праці комунальникам місто бере кредит. Цей кредит ляже на плечі всіх львів’ян. Тим паче ми знаємо, які проблеми є в цих комунальних підприємств», – розповів Віталій Троць.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив ZAXID.NET, що затвердження цього договору – технічне питання, адже сам кредит депутати вже погодили наприкінці 2022 року.

«Це є спеціальний пакет стійкості, який запровадив ЄБРР для підтримки міст в умовах війни. Сама процедура співпраці з банком потребує затверджень низки документів. Сам кредит вже є погоджений, і вже навіть у бюджеті на 2023 рік перерозподілені кошти з цього кредиту. Кредитний договір – це такий технічний документ, тому ми віримо, що наступного разу колеги таки затвердять його, бо це документ у процесі реалізації проекту», – зазначив Андрій Москаленко.

Наступне пленарне засідання депутатів ЛМР має відбутися в четвер, 9 березня. Тоді це питання ще раз винесуть на голосування депутатів.