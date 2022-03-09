Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив пакет заходів загальним обсягом 2 млрд євро, спрямований допомогти «громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від війни в Україні». Також банк пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти з відбудовою країни.

Як повідомили в прес-службі ЄБРР, фінансування буде доступним для підтримки українських компаній, зокрема за допомогою відстрочених позик, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі. Якщо можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжити.

Гроші також спрямують на підтримку стійкості та життя в Україні та країнах, що приймають українських біженців. Пріоритети включають фінансування торгівлі, ліквідність у надзвичайних ситуаціях, енергетичну безпеку та муніципальні послуги.

Коштом ЄБРР також профінансують управління боргом та реструктуризацію, торгівлю, енергетичний імпорт, та термінову підтримку ключових реформ.

Пакет допомоги буде спрямовано на муніципальні послуги для переміщених осіб та екстрені закупівлі енергії для країн, які приймають біженців з України, зокрема компенсації втрат енергетичного імпорту з Росії та Білорусі.

У пакеті ЄБРР також передбачена програма відновлення засобів існування та бізнесу, критичної інфраструктури, надання послуг. Однак, вона запрацює лише із стабілізацією ситуації в державі.

Як інформував ZAXID.NET, Рада виконавчих директорів Світового банку під час засідання 7 березня погодила пакет екстреного фінансування для України на загальну суму 723 млн доларів США.

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