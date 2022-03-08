Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Країни Заходу розроблять комплекс заходів з надання економічної допомоги Україні для її відновлення після завершення війни з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок, 8 березня, передає видання The Telegraph.

«Також була домовленість щодо необхідності показати народу України зараз, що б не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде захищена та відновлена, ми все відбудуємо, і в нас буде План Маршалла для відновлення України», – заявив Джонсон.

Водночас як повідомляє Financial Times, у розмові із лідерами Вишеградської групи Джонсон заявив, що фінансувати план відновлення України частково можуть відчуженим майном російських олігархів, пов’язаних з Путіним. Попри те, що такий крок може бути символічним, він не зможе зібрати достатньо грошей, необхідних для відновлення країни, зруйнованої війною.

Зауважимо, що «План Маршалла» – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, яка почала діяти у 1948 році. СРСР, Польща та Чехословаччина відмовилися від допомоги. Його у 1947 році запропонував держсекретар США Джордж К. Маршалл, від імені якого й з’явилася назва.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія надасть Україні ще 175 млн фунтів стерлінгів (6,6 млрд грн) допомоги, більшість з яких передадуть безпосередньо українському уряду.

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