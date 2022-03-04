Будинок Алішера Усманова в Лондоні

Велика Британія планує поселяти у конфіскованих в російських олігархів будинках біженців з України. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Великої Британії Домінік Рааб, пише The Times.

Домінік Рааб сказав, що підтримав ідею конфіскації російської власності. На запитання в ефірі телеканалу LBC, чи підтримає він використання цієї власності для розміщення українських біженців, Рааб відповів: «Так, абсолютно».

Домінік Рааб також сказав, що уряд Британії незабаром висуне пропозиції, щоб російські олігархи не змогли наймати дорогі юридичні фірми, щоб захистити свої статки.

Нагадаємо, 24 лютого, у день вторгнення Росії в Україну, Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, країна повністю заморозила активи другого за величиною російського банку – ВТБ. Крім цього, британці обмежили кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках. Також будуть заморожені активи понад 100 фізичних і юридичних осіб.

3 березня Британія ввела санкції проти двох російських олігархів - Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

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