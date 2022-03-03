Яхта намагалась залишити територіальні води Франції

У Франції знайшли та арештували 86-метрову яхту, яка належить президенту російської компанії «Роснєфть» Ігорю Сєчіну. Про це повідомив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер у своєму Twitter.

«Вилучено яхту російського олігарха. Дякуємо французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти наближених до російської влади», – йдеться у повідомленні міністра.

За результатами митної перевірки було встановлено, що судно робитиме спроби залишити територіальні води Франції. Це є правопорушенням через застосовані проти осіб, які належать до близького кола Путіна, санкції. У результаті було оголошено про арешт судна.

Яхту оцінюють у 120 млн дол

Митники вилучили 86-метрову яхту Amore Vero, яка була спущена на воду у 2013 році (тоді вона називалась. St.Princess Olga). Її оцінюють у 120 млн доларів. Яхта перебуває у містечку Ла-Сьйота у Провансі неподалік від Марселя.

На яхті можуть розміститись у семи каютах класу люкс 14 пасажирів. На яхті є спортзал, spa-зона, ліфт та басейн, який за потреби трансформується у вертолітний майданчик.

У 2016 році Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) встановив, що яхта належить Ігорю Сєчіну, хоча ім'я власника трималося у таємниці.

У 2017 році після розлучення Сєчіна з дружиною яхту перейменували в Amore Vero.

Ігорь Сєчін вважається другою особою у РФ

61-річний Ігорь Сєчін – російський управлінець, президент державної нафтової компанії «Роснєфть», мегакорупціонер (за результатами низки розслідувань Фонду боротьби з корупцією). За оцінками газети «Вєдомості» та журналу Forbes, з 2009 року – друга за впливом людина в Росії після Путіна.

Нагадаємо, напередодні у Німеччині було вилучено яхту російського олігарха Алішера Усманова.

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