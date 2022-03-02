Німеччина конфіскувала яхту російського олігарха вартістю 600 млн доларів

Яхта Алішера Усманова вартістю майже 600 млн доларів була арештована німецькою владою. Про це повідомляє Forbеs.

156‑метрова яхта Dilbar була арештована Гамбурзі після того, як проти Алішера Усманова запровадили санкції. Усманов придбав її у 2016 році за 600 млн доларів у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв її на замовлення для нього протягом 4,5 років.

На Dilbar є найбільший басейн, коли-небудь встановлених на яхтах, два вертолітні майданчики, сауна, салон краси, тренажерний зал і 12 кают класу «люкс».

Яхта є частиною багатомільярдних статків Усманова, які охоплюють пакети акцій у залізорудному та сталеливарному гіганті «Металлінвест» і фірмі побутової електроніки Xiaomi, а також менші пакети в телекомунікаційних, гірничодобувних та медіабізнесах.

Усманов також володіє великими активами у сфері нерухомості на Заході, починаючи від двох маєтків у Великобританії – Beechwood House в Лондоні та Sutton Place в Сурреї, сукупна вартість яких становить 280 млн доларів. Також у його власності елітні будинки у Мюнхені, Лозанні, Монако і на Сардинії.