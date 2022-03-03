Канада розширила свої санкції проти Росії. Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише «Укрінформ».

«Підтримка Канадою України та її народу – непохитна ... Ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше», – сказала Жолі.

Вона наголосила, що «усі, хто сприяють російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності».

Нові канадські санкції поширюватимуться на «Роснафту» і «Газпром» та їх 10 керівників, які досі не підпадали під дію обмежувальних заходів.

«Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України», – уточнили у канадському МЗС.

Очікується, що санкції набудуть чинності протягом кількох наступних днів. Усі кошти та майно підсанкційних фізичних та юридичних осіб на території Канади заморожуються, а канадцям забороняється проводити із ними будь-які фінансові транзакції.

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