Велика Британія надасть Україні ще 175 млн фунтів стерлінгів (6,6 млрд грн) допомоги, більшість з яких передадуть безпосередньо українському уряду. Про це у понеділок, 7 березня, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Як повідомляє Sky News, загалом Велика Британія вже виділила для України 400 млн фунтів стерлінгів (понад 15 млрд грн).

За словами Бориса Джонсона, Британія, Нідерланди та Канада «мобілізували більш практичну та постійну підтримку України».

«Ця міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародного співтовариства для надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому. Це момент для друзів України створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб забезпечити невдачу Путіна», – сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, що раніше у британському уряді заявили, що планують поселяти біженців із України в конфіскованих маєтках російських олігархів.

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