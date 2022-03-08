723 млн доларів від Світового банку спрямують на зарплати бюджетникам, пенсії і соцвиплати

Рада виконавчих директорів Світового банку під час засідання 7 березня погодила пакет екстреного фінансування для України на загальну суму 723 млн доларів США. Пакет називається Financing of Recovery from Economic Emergency або FREE Ukraine.

Як повідомили у Світовому банку, пакет FREE Ukraine передбачає виділення 489 млн доларів США – це додатковий кредит у 350 млн і гарантії на суму 139 млн доларів. Також Рада банку погодила виділення Україні грантовго (безоплатного) фінансування на 134 млн і паралельного фінансування у 100 млн доларів США.

Ці кошти допоможуть українському уряду здійснювати критично важливі виплати – заробітну плату працівникам лікарень, пенсії, соціальні виплати тощо.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Євросоюз погодив виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, а Європейський інвестиційний банк – 668 млн євро. Також Велика Британія виділила Україні допомоги на понад 15 млрд грн.

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