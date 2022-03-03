ЄС погодив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
Європейський Союз 3 березня підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу. Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі», — написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо, 3 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення з бюджету Євросоюзу 500 млн євро для гуманітарної допомоги Україні та створення гуманітарного штабу у Румунії.
Також Європарламент підтримав пропозицію надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.
Щодо Росії країни ЄС схвалили застосувати жорсткі санкції, закрили небо і заборонили ввіз валюти.
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