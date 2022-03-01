Європарламент підтримав пропозицію надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомляє «Суспільне».

Підтримали резолюцію 637 депутатів, 13 були проти, а ще 26 утрималися. Рішення Європарламенту є рекомендаційним і не впливає на ухвалення подібних рішень.

Резолюція також засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 лютого заявив про звернення до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Пізніше Глава держави підписав цю заявку.