28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. Вступ України до ЄС вже підтримали три із 27 країн-членів ЄС – Словаччина, Польща, Чехія, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

ZAXID.NET пояснює, як виглядає звичний процес вступу до ЄС та що передбачає спеціальна процедура.

Заявка уже є

28 лютого у ранковому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

«Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і, головне, – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо», – сказав він.

Володимир Зеленський підписує заявку на вступ України до ЄС. Поруч із ним голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу за новою процедурою.

«Українці давно довели, що всі ми – невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою», – сказав прем’єр.

Заявка України на вступ до ЄС, підписана Володимиром Зеленським

Крім цього, агенція «Інтерфакс» повідомила, що ЄС очікує, що запит українського уряду про невідкладне членство в Євросоюзі надійде найближчим часом, після чого її обіцяють невідкладно розглянути.

Що це за спеціальна процедура?

Офіційно, щоб вступити до Євросоюзу, будь-яка європейська країна може подати Раді ЄС запит на членство. Зараз у Раді Євросоюзу головує Франція, яка неодноразово декларувала підтримку України, а після

Після цього Рада має ухвалили своє рішення на направити його на розгляд Європейської комісії стосовно заявки, яка за стандартною процедурою може розглядати її кілька місяців.

Нову спеціальну процедуру для вступу України в ЄС запропонував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

«Вони борються за себе, вони борються за нас - вони борються за свободу. Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу», – сказав Едуард Хегер у інтерв’ю виданню Politico 27 лютого.

При цьому, Едуард Хегер не уточнює, як саме має виглядати процедура спрощеного вступу України до ЄС. Однак він зазначив, що ця процедура має передбачати допомогу для України для відновлення після війни.

«Ми повинні розуміти, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми маємо бути разом із ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу», – сказав він.

Хто вже підтримав вступ України в ЄС

До Європейського Союзу наразі входять 27 держав. Вступ України в ЄС першим ініціював президент Польщі Анджей Дуда.

«Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а консультації щодо її членства необхідно розпочати негайно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Вони належать Україні», – написав Анджей Дуда у суботу, 26 лютого, у Twitter.

Прискорений вступ України в ЄС підтримав й чеський президент Петр Фіала. Як повідомляє видання Novinky, 28 лютого президент Чехії заявив, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.

«Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації», – сказав він.

У інтерв'ю Euronews голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «Україна має стати членом Європейського Союзу, ми хочемо бачити її у європейській сім'ї».

Нагадаємо, що 27 лютого 2014 року, після Революції Гідності, Європарламент ухвалив резолюцію у якій вперше йшлося про те, що Україна має право стати повноправним членом Євросоюзу. Згодом Україна та ЄС підписали політичну та економічну частини угоди про асоціацію, а з червня 2017 року між Україною та ЄС почав діяти безвізовий режим.