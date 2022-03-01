Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства. Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

«Вручив підписану Президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 лютого заявив про звернення до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Пізніше Глава держави підписав цю заявку.

Вступ України до ЄС вже підтримали Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Литви Ґітанас Наусєда, голова МЗС Чехії Ян Липовський, а також Естонія, Латвія, Словаччина, Словенія та інші країни.