Едуард Гегер сказав, що Україну треба підтримати і допомогти відновитися після закінчення війни

Словаччина пропонує створити нову процедуру для швидкого вступу України до Європейського Союзу. Це допоможе нашій країні швидко відновити втрати після війни. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю Politico з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Словацький урядовець пропонує напрацювати абсолютно новий підхід інтеграції України в ЄС: новий шлях для держави, яка пройшла через війну і хоче стати частиною Європи.

«Ми повинні усвідомити, що вони захищають нашу систему, наші цінності, і ми повинні бути разом з ними. Тому немає часу вагатися з цього приводу», – сказав він.

Едуард Геґер висунув ідею створення фонду відновлення України. Адже Росія прицільно знищила багато інфраструктури під час свого вторгнення, тому для її відновлення треба буде багато інвестицій.

«Ми маємо допомогти їм стати на ноги, і ми маємо придумати нові інструменти», — сказав в інтерв’ю прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, схожі заяви щодо вступу України до Євросоюзу робив президент Польщі Анджей Дуда.

Poland advocates an express path for Ukraine’s membership in the EU. The candidate state status should be granted immediately and talks on the membership started promptly thereafter. Ukraine must also have access to EU funds for reconstruction. This is what Ukraine deserves — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Також за євроінтеграцію України схвально висловилися Словенія та Литва та Ірландія. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на безпековій конференції 19 лютого у Мюнхені, заявив, що зараз вирішальний момент для ухвалення рішення про включення України до ЄС.