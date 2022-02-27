Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй у боротьбі проти Росії. Про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда».

«Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля», - сказала вона.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги створять спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

«Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами», - розповів Жозеп Боррель.

Окрім того, Євросоюз вирішив повністю закрити небо від російських літаків, а також заборонити пропагандистські російські ЗМІ Russia Today і Sputnik.