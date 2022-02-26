Військова допомога у Києві, яку відправили з Литви до аеропорту «Бориспіль», 13 лютого

Німеччина дозволила постачання зброї для України. Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 мінометів для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками. Зазначимо, що раніше в Німеччині існувала практика блокування відправлення летальної зброї в зони конфлікту. Про це інформує Politico.

Також у повідомленні зазначено, що скасування може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні. Адже більша частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково зроблена в Німеччині, а це дає Берліну законний контроль над її передачею. Проте зміна позиції Берліна не означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені. Кожен випадок вирішуватимуть індивідуально.

Допомога від Латвії (фото Артіса Пабрікса)

Зазначимо, що раніше уряд Нідерландів ухвалив рішення про поставку до України 200 зенітних ракет Stinger.

Україна почала отримувати Stinger лише у лютому. Першу поставку здійснила Литва, передавши також пускові установки. Напередодні масштабного російського вторгнення Київ отримав ще одну партію комплексів Stinger від уряду Латвії. Ракети до ЗРК очікуються також від Естонії.

Зазначимо, що у суботу, 26 лютого, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив, що Латвія передала Україні шоломи, сухі пайки, медприлади та ліки, а також 500 тонн дизпалива.

«Наразі понад 30 вантажівок з індивідуальним обладнанням прямують в Україну. Шоломи, сухі корми, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів», – написав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у своєму Twitter.

Допомога також включає продукти харчування та медичні засоби вартістю понад 17 тис. євро, а також 11 тис. марлевих бинтів та одноразових рукавичок.