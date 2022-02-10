Литва передасть Україні парті. зенітно-ракетних комплексів Stinger

Литва готується передати Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте під час брифінгу з прем'єром України Денисом Шмигалем.

За її словами, поставки зенітно-ракетних комплексів заплановані вже цього тижня.

«Ми збільшуємо кількість військових інструкторів та надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися», – сказала прем'єр Литви.

До слова, раніше Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.

За правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мали отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні. Зокрема, Естонія може передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва – переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.