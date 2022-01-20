Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва. Про це повідомляють агенція Reuters та видання Politico, пише «Радіо Свобода».

«Сполучені Штати та їхні союзники й партнери єдині в питанні надання безпекової допомоги Україні. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО і креативно використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону у зв’язку з посиленням російської агресії», – сказав речник зовнішньополітичного відомства США.

За правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мали отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні. Зокрема, Естонія зможе передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва – переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Нагадаємо, Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України в НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО на переговорах 12 січня відмовило Росії в основних вимогах. Сторони домовилися продовжити діалог, але Росія тим часом накопичує війська біля кордонів України. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки що не відводитиме війська від українських кордонів «перед обличчям дуже напруженої ситуації».