Україна отримала додаткову військову допомогу від США на суму 60 млн доларів

У п’ятницю, 22 жовтня, до України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних сил України. Йдеться про допомогу на суму 60 млн доларів, яку Сполучені Штати пообіцяли Україні за день до візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, Третя партія допомоги містить боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

Зокрема, у нову партію входятть переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, боєприпаси під «калібри НАТО» і аптечки, розповів начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант Микола Шевцов.

«Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під "калібри НАТО". Озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об’єднаних сил», – сказав він.

Нагадаємо, що США заявили про надання Україні додаткової військової допомоги на тлі загострення на Донбасі.