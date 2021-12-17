МЗС Росії опублікувало проект договору про гарантії безпеки зі списком вимог до НАТО. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Документ під назвою «Угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з 9 пунктів.

В одному з них Росія вимагає в НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших пострадянських держав».

Також Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

В одному з пунктів вказується, що «учасники підтверджують, що не розглядають один одного як противників», а для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій застосовують механізми термінових консультацій.

Ще один пункт стосується конкретно США – росіяни вимагають у Вашингтона припинити будь-яку військову співпрацю з країнами східної Європи.

Варто уточнити, що низка російських дипломатів і раніше зверталась з такою вимогою до НАТО.

Нещодавно це прокоментував генсек НАТО Йенс Столтенберг. За його словами, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть виключно 30 союзників по НАТО та сама Україна.