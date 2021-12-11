Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відхилив вимогу Кремля скасувати обіцянку про ймовірне членство України в Альянсі. Каже, питання про вступ вирішуватимуть країни-члени НАТО і сама Україна, а не Росія.

Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п’ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов’язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».

Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.

«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», – заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.