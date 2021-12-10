Президент Росії Володимир Путін запевнив президента США Джо Байдена, що не продовжуватиме ескалацію щодо України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «1+1», опублікованому 10 грудня.

«Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави», – заявив він.

Зеленський додав, що це хоч і «невеликий та некінцевий, однк дуже важливий результат». Він також розповів, що не обговорював із Байденом жодних компромісів щодо Донбасу та вступу України в НАТО. Натомість говорили про новий майданчик для перемовин з РФ за участі США.

«Дуже складний і тонкий момент, як не втратити "нормандський формат". Тому що нічого не побудувавши, можна зруйнувати те, що є. А для нас важливо не втратити. Там є зацікавлений Макрон (президент Франції, – ред.), який зацікавлений в реалізації напрацювань у нормандському форматі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що розмова Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом відбулася у четвер, 9 грудня. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну.

Найголовніше з розмови українського й американського президентів читайте в статті ZAXID.NET.