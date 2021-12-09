Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден поспілкувалися на тлі зростання російської агресії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну. ZAXID.NET розповідає найголовніше з розмови українського й американського президентів.

Скільки тривала розмова

Попри те, що розмова мала початися о 19:30, лідери країн зідзвонилися о 20:34 за київським часом, повідомила журналістка CNN Дженніфер Ганслер.

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House — Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Розмова тривала півтори години, повідомив після її завершення Володимир Зеленський.

«Завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його переговорів із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – написав Зеленський у Twitter.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine. pic.twitter.com/boKzAdiyeU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2021

Які теми обговорювали Байден і Зеленський

За інформацією прес-служби президента України, під час розмови двох президентів обговорювалися такі теми:

безпекова ситуація навколо України;

перспективи активізації мирного врегулювання на Донбасі;

обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії;

питання енергетичної безпеки.

Що сказав Байден Зеленському

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу «1+1», що однією з тем розмови двох президентів була тема вступу України в НАТО, проти чого активно виступає Росія.

«Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО», – заявив голова Офісу президента.

Також, за словами Єрмака, Байден заявив, що будь-які рішення, які стосуються України, не повинні прийматися без участі самої України. Крім того, голова Офісу президента розповів, що Байден пообіцяв надання з боку США усієї необхідної допомоги, щоб вона могла дати відсіч Росії в будь-який час.

У розмові двох президентів також обговорювалася розмова Байдена з Путіним.

«Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо у Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та вторгнення на територію України. Байден сказав дуже чітко – разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій», – переказав Єрмак фрагмент розмови українського й американського президентів.

США включаються у мирний процес щодо Донбасу

Під час цієї розмови, Байден заявив, що США будуть активним учасником мирного процесу щодо Донбасу, однак у якому форматі це відбуватиметься – поки що невідомо.

«Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься – це залежатиме від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що потрібно безумовно поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці роки багато зробили», – сказав голова Офісу президента України.

За словами Єрмака, наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч президентів України та Франції разом із новим канцлером Німеччини. «І ми активно працюватимемо над проведенням саміту в нормандському форматі», – додав він.

Інші теми

Окремо Єрмак стверджує, що Байден привітав Зеленського з великим прогресом у проведенні реформ, зокрема судової реформи.

«Ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надіслані у вигляді санкцій і які були прийняті щодо людини, яка блокувала у самому верху Конституційного суду України проведення цих реформ», – сказав Єрмак, маючи, очевидно, на увазі санкції проти екс-голови КСУ Олександра Тупицького.

Що сказав Зеленський Байдену

За інформацією прес-служби президента України, Зеленський подякував Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

Президенти скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розглядає проект «Північний потік-2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України. Утім, про які кроки йдеться – не повідомляється.

Американська сторона наразі подробиць розмови двох президентів не повідомляла.