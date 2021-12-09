Про що говорили Байден і Зеленський
Найголовніше з телефонної розмови президентів США і України
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 грудня, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Байден зателефонував Зеленському після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним, які пройшли на тлі зростання російської військової присутності біля України та можливого російського вторгнення в Україну. ZAXID.NET розповідає найголовніше з розмови українського й американського президентів.
Скільки тривала розмова
Попри те, що розмова мала початися о 19:30, лідери країн зідзвонилися о 20:34 за київським часом, повідомила журналістка CNN Дженніфер Ганслер.
Розмова тривала півтори години, повідомив після її завершення Володимир Зеленський.
«Завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його переговорів із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні», – написав Зеленський у Twitter.
Які теми обговорювали Байден і Зеленський
За інформацією прес-служби президента України, під час розмови двох президентів обговорювалися такі теми:
- безпекова ситуація навколо України;
- перспективи активізації мирного врегулювання на Донбасі;
- обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії;
- питання енергетичної безпеки.
Що сказав Байден Зеленському
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу «1+1», що однією з тем розмови двох президентів була тема вступу України в НАТО, проти чого активно виступає Росія.
«Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення про вступ України до НАТО – це лише рішення українського народу, це суверенна та незалежна українська держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України та від членів НАТО», – заявив голова Офісу президента.
Також, за словами Єрмака, Байден заявив, що будь-які рішення, які стосуються України, не повинні прийматися без участі самої України. Крім того, голова Офісу президента розповів, що Байден пообіцяв надання з боку США усієї необхідної допомоги, щоб вона могла дати відсіч Росії в будь-який час.
У розмові двох президентів також обговорювалася розмова Байдена з Путіним.
«Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо у Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та вторгнення на територію України. Байден сказав дуже чітко – разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій», – переказав Єрмак фрагмент розмови українського й американського президентів.
США включаються у мирний процес щодо Донбасу
Під час цієї розмови, Байден заявив, що США будуть активним учасником мирного процесу щодо Донбасу, однак у якому форматі це відбуватиметься – поки що невідомо.
«Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це відбуватиметься – це залежатиме від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що потрібно безумовно поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці роки багато зробили», – сказав голова Офісу президента України.
За словами Єрмака, наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч президентів України та Франції разом із новим канцлером Німеччини. «І ми активно працюватимемо над проведенням саміту в нормандському форматі», – додав він.
Інші теми
Окремо Єрмак стверджує, що Байден привітав Зеленського з великим прогресом у проведенні реформ, зокрема судової реформи.
«Ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надіслані у вигляді санкцій і які були прийняті щодо людини, яка блокувала у самому верху Конституційного суду України проведення цих реформ», – сказав Єрмак, маючи, очевидно, на увазі санкції проти екс-голови КСУ Олександра Тупицького.
Що сказав Зеленський Байдену
За інформацією прес-служби президента України, Зеленський подякував Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.
Президенти скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.
Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розглядає проект «Північний потік-2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії. У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України. Утім, про які кроки йдеться – не повідомляється.
Американська сторона наразі подробиць розмови двох президентів не повідомляла.