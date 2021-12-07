

Цитата дня «Я не вірю, що росіяни можуть перемогти Україну. Тому що тут буде справді кривава бійня. І російські хлопці також будуть вертатися додому в домовинах ... Нам не треба американських чи канадських солдатів тут, на кордоні, ми будемо битися самі. Але нам треба сучасне озброєння, електронні засоби ведення війни тощо»

міністр оборони України Олексій Резніков



Міністр оборони Олексій Резніков 7 грудня в інтерв’ю для американського телеканалу CNN заявив, що він не вірить у перемогу Росії в разі вторгнення до України та запевнив, що російські військовослужбовці з України «повертатимуться в домовинах». Він переконаний, що ЗСУ справляться з ворогом за наявності сучасного озброєння, а ідея «не провокувати Росію» виділенням зброї не працює – вона і так може напасти, якщо цього захоче.