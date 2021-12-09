США запровадили санкції проти Тупицького за «Законом Магнітського»

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти колишнього очільника Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького та його дружини Ольги, повідомив Державний департамент США в четвер, 9 грудня.

Як йдеться у повідомленні, санкції проти Тупицького та його дружини запроваджені «за значні корупційні дії, зокрема, отримання хабара під час служби в українській судовій системі».

Санкції проти Тупицького, як і проти Андрія Портнова, також запроваджені у рамках «Закону Магнітського». Ці санкції США ввели у Міжнародний день боротьби з корупцією.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року президент України Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України». Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого – ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.

14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.

Зеленський навіть призначив двох нових суддів КСУ, які мали замінити Тупицького та Олександра Касмініна, однак Конституційний суд заявив, що вакансії суддів за президентською квотою відсутні.

Скандал з Тупицьким і Конституційним судом почався після скасування ним електронного декларування та обмеження повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Зрештою, згодом Верховна Рада повернула електронне декларування і відновила повноваження НАЗК.