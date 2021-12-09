США вважають, що Портнов намагався корумпувати українську судову систему

Сполучені штати Америки запровадили санкції проти екс-ззаступника голови Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Як повідомив у четвер, 9 грудня, Офіс із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Портнова внесли до переліку осіб за так званим «Законом Магнітського». До цього переліку за підписом Державного секретаря США заносять високопосадовців, причетних до масштабної корупції.

Санкції за цим законом передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів особи в банках США.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

«Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення», – сказано в повідомленні.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов з 2010 року до лютого 2014 року працював заступником голови тодішнього президента України Віктора Януковича. Після того, як в Україні пройшла Революція гідності, Портнов втік з України, але повернувся у травні 2019 року.

Під час перебування на посаді, Портнов в адміністрації Януковича курував правові питання й опікувався судовою гілкою влади. Після повернення в Україну, він подавав судові позови проти п’ятого президента України Петра Порошенка, домагався в суді перегляду підручників з історії щодо Революції гідності і заборони Київською міською державною адміністрацією вшановувати пам’ять низки українських діячів.

Про Портнова регулярно писали українські журналісти у своїх розслідуваннях. У відповідь Портнов погрожував їм та публікував їхні персональні дані. Журналісти домагалися покарання для Портнова за публікацію персональних даних, але суди завершувалися не на їхню користь.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у 2014 році Портнов брав участь в написанні так званих диктаторських законів 16 січня.

Що такке «закон Магнітського»

Закон Магнітського – це закон США та низки інших країн, що містить перелік насамперед російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії Hermitage Capital Management та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. Водночас санкції за цим законом вводять і щодо громадян інших країн. Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в'їзд до США, також щодо них запроваджено санкції економічного характеру – арешти майна, корупційних рахунків тощо.

Подібний законодавчий акт також ухвалив Європарламент щодо осіб та їхнього майна у країнах ЄС. У жовтні 2017 парламент Канади одноголосно прийняв закон S-226 про захист жертв корумпованих іноземних владних представників.

Хто такий Сергій Магнітський

Сергій Магнітський – російський адвокат, який помер у СІЗО в Москві після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники охарактеризували як «тортури». Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну справу проти нього було порушено як помсту за розкриття великої корупційної афери.