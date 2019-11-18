Журналісти оприлюднили погрози Андрія Портнова на адресу працівників ГПУ

Андрія Портнова вкотре спіймали на погрозах

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов погрожував співробітнику Генеральної прокуратури Олександру Божку та екс-очільнику управління спецрозслідувань Сергію Горбатюку. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Слідство.інфо».

Зазначається, що Божко тоді керував розслідуванням справи Андрія Портнова. Кримінальне провадження стосувалося можливого привласнення ним грошей двох столичних вишів, імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції, а також — погроз колишній народній депутатці Інні Богословській.

Навесні цього року Божко отримав повідомлення з погрозами з телефонного номера, з якого журналісти неодноразово брали коментарі в Андрія Портнова. Він пообіцяв прокурору вжити щодо правоохоронця «виховні заходи» і перетворити його на «шматок лайна».

Прокурор отримав понад десять погрозливих і нецензурних повідомлень. У деяких із них колишній чиновник погрожував прокурору в’язницею та зґвалтуванням у неприродний спосіб. З номера Портнова продовжили писати навіть після того, як прокурор закрив провадження.

Погрози надходили й у WhatsApp та у Facebook колишньому очільнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку. Правоохоронцю пообіцяли «демонструвати його як тварину в клітці».

«Я тебе в клітці возитиму і показуватиму наче мавпу. Я тобі пишу, щоб ти знав, що у мене претензії саме до тебе. Щоб ти знав, що спитаю саме з тебе. Час твій закінчується, а питати з тебе я буду дуже жорстко», — йшлося у повідомленні.

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Поргози Портнова на адресу правоохоронців

Горбатюк заявив, що тоді Андрій Портнов намагався через погрози впливати взагалі на всіх співробітників структури, яка вела розслідування діяльності екс-посадовця.

У Telegram-каналі Портнов підтвердив, що писав Божку: «Друзі, це була саме моя переписка. Листування з прокурором-злочинцем, нахабним, самозакоханим і тупим. І я повторно приєднуюся до всіх слів цього листування за єдиним винятком — прошу генерального прокурора поширити її і на себе».

Журналісти зазначили, що навесні цього року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом погроз Олександрові Божку. Майже одночасно воно почало розслідування й щодо самого прокурора, за ініціативою адвокатки Портнова.