Андрій Портнов у позові проти КМДА послався на закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) заборонив Київській міській держадміністрації (КМДА) відзначати річниці днів народжень низки українських діячів – зокрема, Юрія Липи, Уласа Самчука та Володимира Кубійовича. Відповідне рішення суд ухвалив за позовом екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, пише «Слідство.Інфо» з посиланням на ухвалу суду від 19 січня.

Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:

полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці;

полковника Української повстанської армії Василя Левковича;

полковника УПА Василя Сидора;

полковника УПА Василя Галаси;

письменника і журналіста Власа Самчука;

письменника і політика Юрія Липи;

українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича;

голови Проводу Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

У своєму позові Андрій Портнов зазначив, Юрій Липа нібито «відомий своїми антисемітськими висловлюваннями та закликами», а серед інших згаданих діячів є й ті, що начебто «тісно співпрацювали з німецькими нацистами». Чиновник часів Януковича також послався на Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Своєю чергою, у КМДА зазначили, що рішення про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв цих історичних діячів було спрямоване на розвиток історичної свідомості українців та збереження національної пам’яті. Також у відомстві зазначили, що обирали пам’ятні дати, відштовхуючись від списку, який є в Українському інституті національної пам’яті.

Факт існування такого позову та відповідного рішення суду підтвердив і сам Портнов у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що заборона стосується пам’ятних дат, які мали відзначати ще у 2020 році. Відразу після того, як у лютому минулого року Київська міська держадміністрація затвердила список відзначення пам’ятних дат та ювілеїв українських діячів, Портнов подав позов про їхню заборону. Тоді ж суддя Окружного адмінсуду відразу задовольнила заяву про забезпечення позову Портнова, фактично заблокувавши святкування цих пам’ятних дат. Зараз же суд остаточно заборонив їх відзначення.