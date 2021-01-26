Київський суд заборонив КМДА вшанування низки українських діячів
Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Андрія Портнова
Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) заборонив Київській міській держадміністрації (КМДА) відзначати річниці днів народжень низки українських діячів – зокрема, Юрія Липи, Уласа Самчука та Володимира Кубійовича. Відповідне рішення суд ухвалив за позовом екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, пише «Слідство.Інфо» з посиланням на ухвалу суду від 19 січня.
Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:
- полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці;
- полковника Української повстанської армії Василя Левковича;
- полковника УПА Василя Сидора;
- полковника УПА Василя Галаси;
- письменника і журналіста Власа Самчука;
- письменника і політика Юрія Липи;
- українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича;
- голови Проводу Організації українських націоналістів Андрія Мельника.
У своєму позові Андрій Портнов зазначив, Юрій Липа нібито «відомий своїми антисемітськими висловлюваннями та закликами», а серед інших згаданих діячів є й ті, що начебто «тісно співпрацювали з німецькими нацистами». Чиновник часів Януковича також послався на Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Своєю чергою, у КМДА зазначили, що рішення про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв цих історичних діячів було спрямоване на розвиток історичної свідомості українців та збереження національної пам’яті. Також у відомстві зазначили, що обирали пам’ятні дати, відштовхуючись від списку, який є в Українському інституті національної пам’яті.
Факт існування такого позову та відповідного рішення суду підтвердив і сам Портнов у своєму Telegram-каналі.
Варто зазначити, що заборона стосується пам’ятних дат, які мали відзначати ще у 2020 році. Відразу після того, як у лютому минулого року Київська міська держадміністрація затвердила список відзначення пам’ятних дат та ювілеїв українських діячів, Портнов подав позов про їхню заборону. Тоді ж суддя Окружного адмінсуду відразу задовольнила заяву про забезпечення позову Портнова, фактично заблокувавши святкування цих пам’ятних дат. Зараз же суд остаточно заборонив їх відзначення.