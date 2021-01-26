Наступного тижня у всіх школах Львова проведуть відкриті просвітницькі уроки про Уласа Самчука, Юрія Липу, Андрія Мельника, Володимира Кубійовича, а також героїв Небесної Сотні. Таким чином міська влада Львова відреагувала на рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який заборонив Київській міській держадміністрації відзначати річниці днів народжень низки українських діячів.

«Ми говоритимемо про них тільки частіше: Улас Самчук, Юрій Липа, Андрій Мельник, Володимир Кубійович та Небесна Сотня ніколи не зникнуть з публічного простору Львова. Навіть, якщо у цьому зацікавлений агент ФСБ Андрій Портнов. Наступного тижня усі школи Львова проведуть відкриті просвітницькі уроки про цих видатних українців», – заявив директор департаменту «Адміністрація міського голови», депутат ЛМР від «Самопомочі» Євген Бойко.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко підтвердив ZAXID.NET цю інформацію та зазначив, що управління освіти зараз готує детальнішу інформацію, як ці уроки будуть відбуватися.

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) заборонив КМДА відзначати річниці днів народжень низки українських діячів. Відповідне рішення він ухвалив за позовом екс-заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:

полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці;

полковника Української повстанської армії Василя Левковича;

полковника УПА Василя Сидора;

полковника УПА Василя Галаси;

письменника і журналіста Власа Самчука;

письменника і політика Юрія Липи;

українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича;

голови Проводу Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

Як стверджує Андрій Портнов у своєму позові, Юрій Липа нібито «відомий своїми антисемітськими висловлюваннями та закликами», а серед інших згаданих діячів є й ті, що начебто «тісно співпрацювали з німецькими нацистами». Водночас у КМДА зазначають, що відзначення ювілеїв цих діячів спрямоване на розвиток історичної свідомості українців та збереження національної пам’яті, а пам’ятні дати обирали, відштовхуючись від списку, який є в Українському інституті національної пам’яті.

Крім того, ОАСК зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності – також за позовом Андрія Портнова. За словами Портнова, у підручниках історія з 2013 року викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена доказами». Зокрема, він вказує на недоказовість вбивства мітингувальників правоохоронцями, оскільки у Єдиному державному реєстру судових рішень немає обвинувальних вироків щодо працівників «Беркуту».