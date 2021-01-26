Андрій Портнов стверджував, що у шкільних підручниках події Євромайдану та Революції гідності викладаються «однобічно, з вигадуванням фактів»

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути підручник з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності. Таким чином суд задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Про рішення суду сам Портнов повідомив ще 21 січня у Telegram. Водночас рішення суду з’явилося в реєстрі судових рішень лише напередодні.

Спершу Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Зокрема Портнов вимагав вивчити викладене в наступних 8-ми підручниках: у семи – з історії України для 11-х класів різних авторів, випущених у 2019 році, і ще в одному підручнику історії для 5-го класу, 2018 року випуску. Претензії Портнова стосувалися наступних підручників:

Історія: Україна і світ: (інтегр.курс, рівень стандарту): підруч.для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар`ян Мудрий, Олена Аркуша. - Київ: Генеза, 2019. - 304 с. :іл., карти.;

Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Г.М. Хлібовська, О.В. Намук, М.Є. Крижановська, І.Б. Гирич, І.О. Бурнейко. - Тернопіль: Астон, 2019. - 256с.: іл.;

Історія України (профільний рівень): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед. освіти / О.В. Гісем , О.О. Мартинюк. - Харків: Вид-во «Ранок», 2019. - 256 с. : іл.;

Історія України (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед. освіти / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. - Харків : Вид-во «Ранок», 2019. - 288 с. : іл.;

Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / B.C. Власов, C.B. Кульчицький. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 288 с.;

Історія України (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загальн. середи, освіти / Олексій Струкевич, Степан Дровозюк, - Київ, Грамота, 2019. - 240 с.: іл.;

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загальн. серед, освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2019. - 240 с.: іл.;

Вступ до історії: підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака. - К.: УОВЦ «Оріон», 2018.- 192 с.: іл.

Також він вимагав переглянути інші посібники та навчальні програми, в яких є опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції гідності та які рекомендувало або затвердило міністерства.

МОН відхилило вимогу Портнова і він звернувся до суду. Екс-чиновник заявив, що у підручниках історія з 2013 року викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду».

Також Портнов зазначав, що інформація у підручниках нібито «спотворює історичні події та містить інформацію, яка не підтверджена доказами». Зокрема, Портнов вказував на недоказовість вбивства мітингувальників правоохоронцями, оскільки у Єдиному державному реєстру судових рішень немає обвинувальних вироків про те, що працівники «Беркуту» визнані винними у вбивстві 22 січня 2014 року активістів Євромайдану.

Суд встав на сторону Портнова і задовольнив його вимоги. Зокрема суд визнав протиправною бездіяльність Міносвіти, коли відомство відмовилося переглянути підручники. Також міністерство зобов'язали переглянути підручники для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках. Ще МОН має оплатити судові витрати у розмірі 1 681,60 грн. Рішення суду набере чинності, якщо жодна зі сторін не звернеться з апеляцією.