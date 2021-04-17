Шостий апеляційний адмінсуд Києва залишив в силі рішення ОАСК на користь чиновника часів Януковича Андрія Портнова, за яким Міносвіти має перегляти переглянути підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції гідності. Про це повідомив Центр протидії корупції в суботу, 17 квітня.

Як пише сам Андрій Портнов, суд залишив основні вимоги позову до Міністерства освіти, а саме:

оголосити та провести новий конкурсний відбір проектів підручників з історії України для 11 класів та вступу до історії України для 5 класів;

забезпечити перегляд інших підручників, посібників, навчальних програм які містять опис подій 2013-2014 років, зокрема Революції Гідності на предмет подання повної, достовірної та об'єктивної інформації.

Спершу Портнов звернувся до Міносвіти з вимогою переглянути вісім підручників для 5-11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. Зокрема Портнов вимагав вивчити викладене в наступних 8-ми підручниках: у семи – з історії України для 11-х класів різних авторів, випущених у 2019 році, і ще в одному підручнику історії для 5-го класу, 2018 року випуску.

МОН відхилило вимогу Портнова і він звернувся до суду. Екс-чиновник заявив, що у підручниках історії з 2013 року викладається «однобічно, з вигадуванням фактів», а також «містить ознаки спотворення інформації та подій, що мали місце у період 2013-2014 років, маніпулювання фактами та оцінками подій цього періоду».

21 січня Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Міністерство освіти та науки переглянути підручники для 5-11 класів, що вийшли друком у 2018-2019 роках, де згадуються події на Майдані.