Бійці зуміли взяти в полон двох окупантів

Військові 1-го батальйону 63-ї бригади перехитрили ворога, прикинувшись росіянами. В результаті чого зуміли взяти в полон двох окупантів. Про це у суботу, 13 грудня, повідомили на сторінці бригади.

Як розповів один з військових, вони отримали перехоплення, що у їхньому районі перебуває ворог. Коли загарбники підійшли до будівлі з українськими захисниками, один з них вирішив прикинутися росіянином, назвавши позивний уже раніше полоненого окупанта.

«Не розумію, як окупанти не спалили мою російську мову», – зазначив військовий.

Спершу військові хотіли ліквідували окупантів, однак щоб не викрити своє ж перебування у тому районі, захисники вирішили взяти їх у полон.

«Ще один випадок, який підтверджує важливість української мови – окупанти не здатні повторити таку хитрість проти наших воїнів», – додають у дописі бригади.

Нагадаємо, 12 грудня повідомляли, що двоє розвідників 92 бригади, які уклали контракт за програмою «18–24», здійснили складну операцію – евакуювали шістьох полонених окупантів у тил. Весь час на розвідників з росіянами полювали дрони окупантів.