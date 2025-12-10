Бійці 37 бригади захопили у полон 10 окупантів

У селі Іванівка на Дніпропетровщині військові 37 окремої бригади морської піхоти захопили у полон 10 військових російської армії. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 37 бригади.

Зазначається, що участь в операції брали військові 2-го батальйону 37-ї бригади. Вони здійснили успішний штурм укриття росіян та захопили у полон десятьох окупантів, ще п'ятьох – ліквідували.

«Станом на 10 грудня населений пункт контролюється Силами оборони України, підступи та навколишня територія – під вогневим контролем. Ворог продовжує безрезультативні спроби інфільтрації між порядками бойових підрозділів бригади та зазнає колосальних втрат. Ми стоїмо міцно та продовжуємо нищити окупанта», – повідомили військові.

Вказується, що всі полонені окупанти – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії. Цей полк воює проти України від початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року військові цього полку тимчасово окупували село Велика Димерка, що на Київщині. Восени 2023 року 228 полк діяв на околицях міста Кремінна Луганської області.

Додамо, що село Іванівка розташоване на Олександрівському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00, на Олександрівському напрямку українські захисники відбили 14 російських штурмів. Окупанти намагаються просуватися в районі населеного пункту Степове та у бік Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

Військовослужбовці 228 російського полку вже потрапляли у полон 37 бригади наприкінці листопада 2025 року. Тоді українські бійці полонили 19 окупантів, ще 53 – були ліквідовані.