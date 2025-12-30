Після приходу в Офіс президента Андрія Єрмака у 2020 році Власюк почав працювати його позаштатним радником

Президент України Володимир Зеленський визначився із кандидатом на посаду голови Офісу президента. Ним стане уповноважений із санкційної політики, 36-річний юрист Владислав Власюк, інформує «Дзеркало тижня» із посиланням на джерело в ОП.

Як пише «Дзеркало тижня», Владислав Власюк навчався із колишньою радницею Андрія Єрмака Дарією Зарівною, вона й привела його в ОП. На Банковій у Єрмака і Власюка вибудувались настільки близькі стосунки, що дехто називав його «власністю» тодішнього голови ОП.

«Судячи з усього, Зеленський призначить на посаду глави офісу людину, яка не вплине ні на політику, ні на моральні, ні на професійні критерії ОПУ і президента. Людину, яка не заважатиме Андрію Єрмаку продовжувати впливати на всі рішення президента, перебувати поруч із ним удома, у спортзалі, як це зараз відбувається, і зберігати свій вплив на рішення президента», – вважають у «Дзеркалі тижня».

У вівторок, 30 грудня, Володимир Зеленський повідомив журналістам, що остаточно визначився із кандидатурою керівника свого офісу.

«Що стосується керівника Офісу – я визначився. Інформація буде трішки пізніше», – сказав Зеленський. Президент також анонсував заміну частини голів обласних державних адміністрацій у січні.

Що відомо про Владислава Власюка?

Як повідомляє рух «Чесно», Владислав Власюк у 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права. У 2013-2014 роках навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізація – Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж. Кандидат юридичних наук.

У 2012 році отримав свідоцтво адвоката та почав працювати за фахом. Співзасновник, керуючий партнер і адвокат юридичної фірми «єПраво».

У 2014 році увійшов до складу Громадської Ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Був головою юридичної комісії.

Власюк також встиг попрацювати помічником нардепа 8-го скликання (2014-2019) від «Народного фронту» Вадима Сидорчука.

Упродовж 2015-2016 років працював у Національній поліції, куди, як сам розповідав, прийшов викладати патрульним поліцейським кримінальне право, а згодом став заступником начальника новоствореного Департаменту патрульної поліції. Обіймав цю посаду у березні-жовтні 2015 року. Потім місяць пропрацював начальником апарату Голови нацполіції, а з грудня 2015-го до березня 2016-го був начальником відділу адміністративної практики у Департаменті патрульної поліції.

Із 2017 до 2019 року обіймав посаду генерального директора Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України за міністра Павла Петренка. Також був директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту.

Після приходу в Офіс президента Андрія Єрмака у 2020 році, Власюк починає працювати його позаштатним радником.

Разом з тим, із вересня 2021 до квітня 2022 років працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра Романа Лещенка, згодом – Миколи Сольського.

З квітня 2022 року Власюк працює секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолювали керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол. Власюк брав участь у ряді зустрічей керівництва ОП з іноземними делегаціями.

У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради «Сенс Банку» (раніше «Альфа-банк») після того, як він був націоналізований і перейшов у власність держави.

У 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Андрія Єрмака після того, як НАБУ та САП провели у нього обшуки 28 листопада. У якій саме справі відбулись обшуки – офіційно не повідомлялось.

9 грудня президент назвав прізвища п’ятьох кандидатів, яких розглядає на заміну Єрмака: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, експрем'єр-міністр, міністр оборони Денис Шмигаль, начальник ГУР Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник голови ОП полковник Павло Паліса.

Утім, як писало «Дзеркало тижня», Зеленський не розірвав зв’язки із Єрмаком і при владі на різних щаблях залишились його люди.