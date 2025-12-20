Андрій Єрмак кожного вечора спілкується з президентом у Конча-Заспі

Корупційний скандал з «плівками Міндіча» став причиною звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Та наразі він досі кожного вечора спілкується з президентом у Конча-Заспі. Про це заявила у матеріалі «Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський» Інна Ведернікова.

«Спершу шок від того, що відбувалося, а потім зовні спокійна публічна реакція Зеленського давали надію на те, що в його оточенні з’являться якісно нові люди. Це могло стати поштовхом до реального перезавантаження влади – зростання суб’єктності парламенту та зміни принципів формування Кабміну», – пише Ведернікова.

За її словами, Зеленський міг очистити систему влади від людей Єрмака та Тимура Міндіча, але не захотів. Та й відставка Єрмака стала лише вимушеним актом самозбереження. Поки замість кадрових рішень президент не може призначити керівника ОП.

Ведернікова наголошує, що при цьому Єрмак нікуди не подівся, він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7.

«Але він постійно на телефоні, а вечорами – у президента вдома за парканом у Конча-Заспі. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі – як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так», – йдеться у матеріалі.

Саме тому вона вважає, що вибір Зеленського, ймовірно, буде пов’язаний із подальшим розмиванням реальної ролі керівника Офісу президента. За словами джерел ZN.UA, Зеленський готовий керувати ОПУ напряму, залишивши йому виключно технічні функції та перерозподіливши аналітичний блок між наявними структурами. Ведернікова вважає, що у такому випадку Офіс може очолити заступник керівника Офісу Ігор Брусило чи довірена керівниця апарату Марія Вітушок.

Ведернікова також пише, що Зеленський намагається зберегти систему влади, збудовану для нього Єрмаком. Про це, як пише авторка, свідчить затягування зі зміною низки голів обласних державних адміністрацій. Крім цього, на посаді досі залишається голова Фінмоніторингу Філіп Пронін, активність якого помітили в блокуванні розслідувань НАБУ – включно із затяжною перевіркою компаній-одноденок, які вносили застави за основних фігурантів «плівок Міндіча».

За даними джерел ZN.UA, відсутність підозри залишається для Зеленського основним аргументом не чіпати людей Єрмака.

«Нехай спочатку НАБУ та САП доведуть, що всі навколо – корупціонери», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили що діяли «у межах розслідування». Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і НАБУ.

Детектив Магамедрасулов, який працював над операцією «Мідас» зазначив, що обшуки у Єрмака не були пов'язані зі справою про корупцію в енергетиці. За його словами, вони стосувались зовсім іншого кримінального провадження.