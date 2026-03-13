Завдяки різдвяним концертам Ірина Федишин придбала ще 50 авто для ЗСУ
Раніше президент Володимир Зеленський нагородив Ірину Федишин відзнакою «Золоте серце»
Співачка Ірина Федишин придбала ще 50 авто для українських військових. Таким є підсумок туру «Україна колядує», у рамках якого співачка виступала з концертами у різних містах США, Канади, Європи та України. Про це ZAXID.NET повідомив чоловік та продюсер співачки Віталій Човник.
«Чесно скажу – я сама іноді не вірю, що нам вдалося стільки зробити. Якби хтось колись сказав мені, що завдяки концертам ми зможемо передати 450 позашляховиків для наших захисників, я б, мабуть, сама в це не повірила. Тому для мене це велика радість і велика відповідальність. Я щиро дякую всім людям, які приходять на концерти. Бо вони приходять не просто відпочити чи послухати музику – вони приходять підтримати Україну», – розповідає Ірина Федишин.
Ірина Федишин 13 березня оприлюднила відео біля колони авто, анонсувавши передачу машин військовим. Гроші на купівлю машин вдалось зібрати завдяки туру «Україна колядує», у рамках якого співачка виступала у США, Канаді, Європі та у різних містах України.
Під час повномасштабної війни команда співачки придбала уже загалом 450 автомобілів для ЗСУ, а також близько сотні дронів, 2000 різної амуніції для військових, човни, катери та ін.
