Гроші на купівлю машин вдалось зібрати завдяки туру «Україна колядує»

Співачка Ірина Федишин придбала ще 50 авто для українських військових. Таким є підсумок туру «Україна колядує», у рамках якого співачка виступала з концертами у різних містах США, Канади, Європи та України. Про це ZAXID.NET повідомив чоловік та продюсер співачки Віталій Човник.

«Чесно скажу – я сама іноді не вірю, що нам вдалося стільки зробити. Якби хтось колись сказав мені, що завдяки концертам ми зможемо передати 450 позашляховиків для наших захисників, я б, мабуть, сама в це не повірила. Тому для мене це велика радість і велика відповідальність. Я щиро дякую всім людям, які приходять на концерти. Бо вони приходять не просто відпочити чи послухати музику – вони приходять підтримати Україну», – розповідає Ірина Федишин.

Ірина Федишин 13 березня оприлюднила відео біля колони авто, анонсувавши передачу машин військовим. Гроші на купівлю машин вдалось зібрати завдяки туру «Україна колядує», у рамках якого співачка виступала у США, Канаді, Європі та у різних містах України.

Під час повномасштабної війни команда співачки придбала уже загалом 450 автомобілів для ЗСУ, а також близько сотні дронів, 2000 різної амуніції для військових, човни, катери та ін.

Раніше президент України Володимир Зеленський нагородив Ірину Федишин відзнакою «Золоте серце» за вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.