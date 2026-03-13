Причиною рішення стало звинувачення у плагіаті

Атестаційна колегія МОН позбавила наукових ступенів докторку технічних наук Юлію Коваленко, яка працює у Київському авіаційному університеті, і кандидатку медичних наук Наталію Волошинович, яка працює у Буковинському державному медичному університеті. Причиною рішення стало звинувачення у плагіаті.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на рішення атестаційної колегії МОН. Юлія Коваленко працює в Київському авіаційному університеті. У 2013 році вона захистила кандидатську дисертацію і отримала ступінь кандидата педагогічних наук. У липні 2025 року вона захистила докторську дисертацію в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій у Києві. Їй присвоїли науковий ступінь доктора технічних наук.

У вересні 2025 року кандидат біологічних наук Олег Смірнов подав скаргу на першу дисертації Юлії Коваленко, звинувативши її у академічному плагіаті. Він заявив, що плагіат виявлено на 70 з 96 сторінок основного тексту, що складає 73%.

В лютому 2026 року атестаційна колегія відмовила їй у видачі диплома доктора наук. Пояснили це тим, що докторська дисертація має містити наукові положення і результати, які здобувач отримав особисто, а також відповідати принципам академічної доброчесності.

Атестаційна колегія МОН також позбавила наукового ступеня кандидатку медичних наук, асистентку кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету Наталію Волошинович. Її диплом визнали недійсним через наявність «у дисертації текстових запозичень без посилання на джерело».

Скаргу на кадидатську дисертацію Наталії Волошинович також подав Олег Смірнов, зазначивши, що 74% її дисертації (загалом 81 сторінку тексту) є плагіатом.