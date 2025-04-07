13 березня 2025 року Рада молодих вчених НАН тимчасово відсторонила Валерію Ковач від посади голови

Комісія при президії НАН України рекомендує звільнити звинувачену у плагіаті Валерію Ковач із посади голови Ради молодих вчених. У докторській дисертації Ковач знайшли 32% плагіату, зокрема із російських джерел.

Комісія при президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень звернулась до Ради молодих вчених НАН України з рекомендацією припинити повноваження Валерії Ковач на посаді голови та відкликати її зі складу Відділення ядерної фізики та енергетики НАН.

Раніше група викривачів спрямувала офіційну скаргу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з вимогою перевірити дисертацію Ковач на наявність академічної недоброчесності.

У рішення комісія НАН вказано, що у разі підтвердження фактів порушення академічної доброчесності та плагіату, варто звернутись до Міносвіти з проханням переглянути рішення про присвоєння Валерії Ковач звання професорки кафедри публічного адміністрування.

«Згубна практика плагіату з джерел Російської Федерації в останній час набула загрозливо широкого поширення, що викликає цілком закономірний суспільний резонанс і обурення. Подібні порушення наукової етики завдають непоправної шкоди престижу української науки та не тільки підривають довіру до неї, але й грають на руку пропаганді держави агресора», – вказано у рішенні комісії.

Як повідомляв ZAXID.NET, у докторській дисертації голови Ради молодих вчених НАН України Валерії Ковач виявили 32% плагіату: на 122 із 379 сторінок основного тексту. У тексті дисертації Валерії Ковач, до прикладу, трапляється російське слово «пол» (українською «стать»), автоматично перекладене на українську мову як «підлога».

13 березня 2025 року Рада молодих вчених НАН тимчасово відсторонила Валерію Ковач від посади голови. Валерія Ковач є докторкою наук із держуправління, свою докторську дисертацію вона захистила у грудні 2020 року у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).