У тексті дисертації Валерії Ковач виявили масштабний плагіат, зокрема із російських джерел

Голову Ради молодих вчених НАНУ (Національної академії наук України) Валерію Ковач відсторонили через ймовірний плагіат у її докторській дисертації, зокрема, із російських джерел.

Як повідомила «Українська правда», у тексті дисертації Валерії Ковач, до прикладу, трапляється російське слово «пол» (українською «стать»), автоматично перекладене на українську мову як «підлога».

У публікації на сайті «Плагіат і фальсифікації в наукових працях» розміщено порівняльні таблиці, де видно, що Ковач запозичує шматки текстів російських вчених. Усього плагіат виявлений на 122 сторінках із 379 сторінок основного тексту, що складає 32%.

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Група викривачів спрямувала офіційну скаргу до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з вимогою перевірити дисертацію Ковач на наявність академічної недоброчесності.

Президент Національної академії наук України Анатолій Загородній доручив комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень перевірити можливі порушення у наукових роботах Валерії Ковач.

13 березня 2025 року Рада молодих вчених НАН тимчасово відсторонила Валерію Ковач від посади голови.

«Після обговорення та заслуховування пояснень Валерії Ковач щодо можливого плагіату в її докторській дисертації Рада ухвалила рішення тимчасово призупинити її повноваження на посаді голови. Остаточне рішення щодо дострокового переобрання буде прийняте після висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», – повідомили 17 березня на сторінці НАН України.

Валерія Ковач є докторкою наук із держуправління, свою докторську дисертацію вона захистила у грудні 2020 року у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).