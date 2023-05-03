Ректор ТНПУ Богдан Буяк звинувачення поки що ніяк не прокоментував

Колишня співробітниця Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Ірина Чайка звинуватила у викрадені тексту з робіт інших науковців та навіть рефератів студентів для своєї докторського дисертації ректора університету Богдана Буяка. Пізніше факт плагіату підтвердила і координаторка антиплагіатної платформи ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк. На звинувачення ректор вишу наразі не відповідає.

Колишня директорка університетської бібліотеки Ірина Чайка знайшла у докторській дисертації з філософії Богдана Буяка ознаки плагіату на 400 сторінках. Зі своїми підозрами вона звернулася до судового експерта, – повідомляє у своїй програмі відомий журналіст-розслідувач Ілля Лукаш. Судовий експерт Сергій Петренко ретельно вивчив дисертацію і оформив свій висновок у порівняльній таблиці на 90 сторінках, де, на його думку, чітко видно збіги між роботою ректора вишу і працями інших науковців та студентів, які були написані раніше.

Аналізувала роботу ректора також і координаторка антиплагіатної платформи ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

«У дисертації є запозичений текст з контрольної роботи, з рефератів студентів, є тексти з підручників. Це говорить про рівень роботи, адже це списування не у якихось світочей наукових», – розповіла Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

У висновку судовий експерт теж порівняв роботи студентів інших вузів, зокрема з Дніпра, та вишу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», які були написані раніше, і знайшов збіги з дисертацією Богдана Буяка. Окрім того, Світлана Благодєтєлєва-Вовк зазначила, що докторська робота ректора не несе ніякого наукового змісту, адже в ній не має доданих нових знань.

Додамо, що Богдан Буяк став доктором філософських наук у 2013 році. У інтерв'ю журналісту-розслідувачу ректор зазначив, що в 2012 році його робота була перевірена усіма антиплагіатними програмами і тоді збіг тексту становив 5 %.

ZAXID.NET намагався зв'язатися з ректором ТНПУ, однак наразі Богдан Буяк не відповідає на телефонні дзвінки.