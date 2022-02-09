Богдан Тихолоз вважаю справу принциповою

Літературознавець, директор «Дому Франка» Богдан Тихолоз подаватиме до суду через плагіат. Він звинуватив літературознавця, головного редактора журналу «Всесвіт» Дмитра Дроздовського у тому, що той використав його працю «Поети-шістдесятники» у статті «Українське шістдесятництво: розставляючи крапки…» без посилання на першоджерело.

Богдан Тихолоз 8 лютого висунув до Дмитра Дроздовського кілька вимог:

Визнати усі факти плагіату у його працях (як уже виявлені, так і, можливо, ті, про існування яких науковій спільноті ще не відомо) та оприлюднити їх повний перелік із зазначенням джерел усіх запозичень, а відтак офіційно публічно перепросити всіх авторів, інтелектуальними здобутками яких він скористався в неприпустимий з погляду академічної доброчесності спосіб.

Добровільно вийти з усіх експертних, консультаційних, вчених, науково-методичних, художніх рад та редакційних колегій, членство в яких особи із заплямованою діловою репутацією може негативно позначитися на публічному реноме відповідних інституцій.

Відмовитися від спроб захистити докторську дисертацію в Україні чи за кордоном.

Як матеріальну компенсацію завданої Богдану Тихолозу моральної шкоди, спричиненої плагіатом, перерахувати 100 тисяч гривень на благодійний рахунок Дому Франка як доброчинний внесок на культурно-просвітницькі й науково-дослідні ініціативи Музею.

Уже 9 лютого літературознавець повідомив, що Дроздовський відкинув усі вимоги, тому він подаватиме до суду.

«Крав ти в багатьох. Більшість мовчали, просто не знали або були занадто делікатні. Усе це не про мене. Знаю, ти це вже зрозумів», – написав Тихолоз на своїй сторінці у Facebook.

«Я людина, яка впіймала тебе на злочині, зібрала купу речових доказів і публічно тебе звинуватила та висунула до тебе конкретні й реалістичні вимоги. Які ти відкинув або просто зігнорував, сподіваючись на жалість і співчуття», – додав він та пообіцяв звернутися до суду.

У розмові з ZAXID.NET Богдан Тихолоз розповів, що не вважає цю справу особистою, адже плагіат є ганьбою для науки.