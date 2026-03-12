Кілька ркоів триває конфлікт через посади в львівській школі №96

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував наказ управління освіти Львівської міської ради про призначення директоркою СЗШ №96 Ярини Нечепурної. Відповідний позов подавала колишня директорка школи №96 Галина Михайлик.

Як вказано в матеріалах справи, Галина Михайлик працювала директоркою середньої загальноосвітньої школи №96 МЖК-1 із квітня 2022 року по лютий 2024 року за трудовим договором. У січні 2024 року її звільнили за наказом управління освіти та оголосили конкурс на посаду нового директора.

Він відбувся у березні 2024 року, й за результатами конкурсу новою директоркою СЗШ №96 призначили Ярину Нечепурну. Натомість Галина Михайлик звернулась в суд вимогою визнати проведення конкурсу і його результати протиправними. На думку ексдиректорки школи, управління освіти мало б оголошувати новий конкурс за два місяці після завершення контракту з нею, натомість конкурс оголосили наступного дня після завершення її трудового договору. В управлінні освіти звинувачення Галини Михайлик відкинули, зауваживши, що вона не надала доказів протиправних дій конкурсної комісії.

У 2024 році суди відмовили Галині Михайлик у скасуванні наказу про проведення конкурсу на посаду директора та заборони новій очільниці школи Ярині Нечепурній виконувати свої обов’язки. Зараз ця справа перебуває на розгляді Верховного Суду.

Паралельно Галина Михайлик оскаржування рішення комісії про проведення конкурсу сам наказ про призначення Ярини Нечепурної. У листопаді 2025 року Львівський окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення конкурсної комісії. У лютому 2026 року Восьмий апеляційний адмінсуд ще й скасував наказ управління освіти про призначення нової директорки. Цю постанову можна оскаржити в касації.

Нагадаємо, після того, як Галина Михайлик програла конкурс на директорку львівської школи №96, вона блокувала роботу навчального закладу. Зокрема через її дії вчителі перестали отримувати зарплату. Крім цього, у березні 2024 року невідомі пошкодили машину нової директорки Ярини Нечепурної. Педагогиня припустила, що це могло бути пов’язано із конфліктною ситуацією на роботі, де її не сприйняв педколектив та батьки учнів.

У жовтні Сихівський районний суд Львова оштрафував Галину Михайлик на 5100 грн за конфлікт інтересів – колишня директорка школи працевлаштувала свою матір вчителькою початкових класів та преміювала на 10,8 тис. грн.