Галина Михайлик у 2023 році очолювала СЗШ №96 МЖК-1, що на вул. Довженка у Львові

Сихівський районний суд Львова оштрафував заступницю директора місцевої школи за працевлаштування та преміювання матері. Галина Михайлик раніше очолював цю школу та не повідомила про конфлікт інтересів своє керівництво. Суд призначив покарання – 5100 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, Галина Михайлик у 2023 році очолювала СЗШ №96 МЖК-1, що на вул. Довженка у Львові. У серпні 2023 року вона прийняла на роботу свою матір на посаду вчителя початкових класів, а у грудні преміювала на 10,8 тис. грн. При цьому директорка школи не повідомила про конфлікт інтересів своє керівництво перед підписанням наказів.

Виявивши ці факти, поліція склала протоколи про адмінправопорушення щодо Галини Михайлик. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, із лютого 2024 року вона стала заступницею директора школи.

Галина Михайлик неодноразово не приходила на судові засідання, а її адвокат клопотав про закриття справи нібито через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності.

До протоколу долучені письмові пояснення Галини Михайлик, де вона вказала, що усно повідомляла керівництво про конфлікт інтересів та створила у школі комісію, яка приймала рішення про прийняття на роботу та преміювання її родички. Суд критично оцінив це пояснення, оскільки її безпосереднім керівником був начальник управління освіти ЛМР, який стверджує, що ексдиректорка не повідомляла його про конфлікт інтересів.

Справу розглянула суддя Людмила Сабара, яка визнала Галину Михайлик винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, призначивши 5100 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Як повідомляв ZAXID.NET, колишня директорка львівської школи №96 Галина Михайлик блокувала роботу навчального закладу після того, як програла конкурс на посаду. Через це вчителі перестали отримувати зарплату.