У серпні Галицький районний суд поновив Олену Горпинюк на посаді

Львівський апеляційний суд зобов’язав колишню директорку дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської МТГ Олену Горпинюк повернути в міський бюджет Львова майже 142 тис. грн із премій, які вона незаконно виписувала своїй доньці.

Як інформував ZAXID.NET, упродовж 2020-2022 років Олена Горпинюк, як директорка установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської МТГ, виписувала премії своїй доньці, яка працює в закладі педагогом-організатором. При цьому, при підписані наказів про преміювання доньки Олена Горпинюк не повідомила управління молодіжної політики Львівської міської ради про наявний конфлікт інтересів. Загалом посадовиця виписала премій доньці на майже 142 тис. грн.

У вересні 2023 року Галицький райсуд визнав директорку установи винною в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначив 5100 грн штрафу. Згодом цю постанову підтвердив і Львівський апеляційний суд.

Після цього Львівська міськрада звернулась у суд, аби повернути в міський бюджет незаконно виплачені на премії майже 142 тис. грн. 23 квітня Галицький райсуд позов ЛМР задовольнив та визнав незаконними накази директорки установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району, що передбачали преміювання доньки. Суд зобов’язав Олену Горпинюк повернути в міський бюджет всю суму незаконних премій.

Освітянка вирішила оскаржити це рішення в апеляції. В суді вона стверджувала, що розмір матеріальної шкоди не враховує сплачених податків. Крім цього, частина премій були складовою зарплати її доньки й належали установі дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району як окремій юридичній особі. Однак 24 вересня суддя Андрій Ніткевич залишив рішення Галицького райсуду чинним. Ця постанова вже набрала законної сили, однак її можна оскаржити в касації.

Нагадаємо, на початку серпня Галицький райсуд визнав незаконним звільнення Олени Гопинюк із посади керівниці дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району та поновив її на посаді. Міська рада заявила, що буде оскаржувати це рішення в апеляції.

Додамо, що до цього Олена Горпинюк працювала на аналогічній посаді в Личаківському районі. Також вона була зареєстрована як ФОП, що надавала послуги з організації подорожей.

В Олени Горпинюк є дві доньки – Марія та Анастасія. Із чоловіком Іваном вона розлучилася і упродовж 2014-2016 років судилася за розмір аліментів, машину 2001 року випуску і спільну квартиру. До слова, Іван Горпинюк пов’язаний із забудовником «Рубікон Груп», що ошукав своїх вкладників.