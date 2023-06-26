Нещодавно львівська компанія-забудовник «РУБІКОН ГРУП» заявила, що нібито організована група осіб намагається заволодіти коштами та активами компанії на 53 млн гривень. Журналісти «Львівських новин» вирішили розібратись, що стоїть за заявою «спроби рейдерства» та були здивовані, оскільки насправді жодного захоплення немає.

Журналісти з’ясували, що колишнього директора Тараса Іваньо на загальних зборах учасників компанії 12 червня звільнили (більшістю голосів у передбачений законом та статутом товариства спосіб), оскільки він систематично і незаконно використовував кошти компанії для власних потреб. Орім того, не декларував доходи, зловживав своїм службовим становищем, а також виводив гроші та майно Товариства на власну користь.

Тарас Іваньо. Фото "Львівських новин"

Проаналізувавши документи, отримані від держорганів та банківських установ, стало зрозуміло, що виникла певна «фінансова дірка» компанії з вини Тараса Іваньо і не на малу суму. До того ж через підконтрольних йому осіб незаконно (!) ініційовано банкрутство Товариства.

Тому більшістю голосів Тараса Романовича звільнили з посади директора, натомість призначили на його місце Інну Олексіївну Гищук.

Однак Тарас Іваньо та його найближче оточення поширюють неправдиву інформацію про буцімто рейдерство підприємства, розкрадання учасниками Товариства його активів і таким чином вводять спільноту та інвесторів, які вклали свої кошти у будівельні об`єкти компанії, в оману. Тим самим, у такий спосіб намагаються уникнути відповідальності за розтрату коштів інвесторів.

Варто зазначити, що засновники Товариства залишилися незмінними, відбулася лише зміна у керівництві компанії.

«Станом на зараз є нова легітимна дирекція, ситуація під контролем. Усі інвестори та власники квартир можуть бути спокійні. Ми перебуваємо на постійному зв’язку. Відбувається налагодження роботи. За декілька днів наддамо нову контактну інформацію», – зазначили в офіційній заяві ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП».

Передісторія:

6 жовтня 2022 року загальні збори учасників ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» ліквідували одноосібний виконавчий орган управління (посаду директора) та створили колегіальний орган управління — Дирекцію у складі трьох осіб (директор — Іваньо Тарас, комерційний директор — Іваник Ігор, фінансовий директор — Коваленко Віталій).

Підставою стала підозра засновників Товариства щодо нецільового використання директором Тарасом Романовичем коштів інвесторів, і, як наслідок, – неможливість закінчення будівництва проектів, що вкрай важливо для будь-якої будівельної компанії.

Дирекцію створювали для того, аби посилити контроль за діяльністю виконавчого органу та розподілу повноважень з керівництва між різними незалежними особами, а також — допомоги тодішньому директору закінчити реалізацію проектів.

З самого початку роботи колегіального органу, Тарас Іваньо чинив неабиякий опір стосовно Товариства. Він не лише приховував інформацію, а й саботував рішення Дирекції. Це підтверджують протоколи Дирекції, численні запити засновників компанії про її фінансовий стан. Однак усі вони були проігноровані Тарасом Романовичем і досі залишаються без відповіді.

Цікавим є той факт, що Тарас Іваньо на свій розсуд розпоряджався майном та грошима Товариства, хоча таких повноважень у нього не було і жодних своїх рішень він не погоджував з іншими членами Дирекції. Окрім того він відмовлявся від розгляду питання щодо необхідності проведення будівельного аудиту на одному з об’єктів будівництва. Навіть численні запити фінансового директора та рішення Дирекції не мали жодного впливу, тому він й надалі продовжував переховувати документацію. Фактично самостійно, не маючи на це жодних повноважень, керував діяльністю Товариства.

Схема «виведення коштів» та хто до неї залучений:

За своєї одноосібної каденції директором Тарасом Іваньо створено схему з виведення прибутку від будівництва житлового комплексу на підконтрольну йому юридичну особу — ТОВ «БК «РУБІКОН ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ: 41279903). На цю компанію ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» через договори купівлі-продажу передає майнові права на нерухомість у ЖК «Pictorial» за ціною, що фактично дорівнює собівартості будівництва.

Засновниками ТОВ «БК «РУБІКОН ІНВЕСТ» є дружина Тараса Іваньо — Марта Романівна Іваньо із 90% статутного капіталу та АТ «ГЛОРІОН» із 10 % статутного капіталу. Одноосібним засновником та директором АТ «ГЛОРІОН» (Код ЄДРПОУ: 43773939) є комерційний директор ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» до жовтня 2022 р. та тісно пов’язаний з Тарасом Іваньо — Горпинюк Іван Ігорович.

Зі свого боку, ТОВ «БК «РУБІКОН ІНВЕСТ» здійснює продаж нерухомості потенційним покупцям, отримує кошти за це, і фактично через оплату майнових прав фінансує витрати на будівельні роботи ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП», залишаючи фактичний прибуток на своїх банківських рахунках.

Однак вся суть схеми не в цьому, адже укладати договори купівлі-продажу майнових прав — це було не право, обов’язок ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП».

Перш за все, Іваньо Т.Р. виставив від імені Товариства на відкритий аукціон майнові права за об’єктами нерухомості ЖК Pictorial. Ціна таких лотів дорівнювала фактичні собівартості будівництва такого об’єкта.

За дивним збігом обставин придбало вже раніше згадане акціонерне товариство «Глоріон» та укладає з Товариством форвардні контракти, які надають право укладати договори купівлі-продажу майнових прав.

Згодом вже АТ «Глоріон» продає ці форвардні контракти за договорами купівлі-продажу цінних паперів (деривативів) ТОВ «БК «РУБІКОН ІНВЕСТ», що дає право останньому та створює обов’язок для Товариства укладати вже згадані договори купівлі-продажу майнових прав.

Ця гілка схеми покликана не лише зобов’язати Товариство продати майнові права, а допомогти вивести кошти інвесторів.

Так, будівельну собівартість ТОВ «БК «РУБІКОН ІНВЕСТ» перераховує на ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП», однак фактичний прибуток Інвест перекидає на АТ «Глоріон» як оплату за договорами купівлі-продажу цінних паперів (деривативів).

Вказане перетворює АТ «Глоріон» на власний банк та конвертаційний центр Іваньо Тараса Романовича, з якого він міг як дофінансовувати недостачі на проектах шляхом надання позик чи перетворювати кошти інвесторів в готівку.

Нагадаємо, що АТ «Глоріон» — закритий недиверси­фікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд, а відповідно до чинного законодавства доходи, кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування звільняються від оподаткування.

Наслідком реалізації цієї схеми є не лише акумулювання всіх коштів інвесторів на підконтрольних юридичних особах Іваньо Т.Р. та виведення коштів будівництва, а й створення штучного боргу у ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП», чим й користується колишній менеджмент компанії, намагаючись визнати Товариство банкрутом.

Нецільове використання коштів:

Генеральним підрядником будівництва на всіх об’єктах будівництва є ТОВ «ТЕПЛО БУД ЕКСПЕРТ» (Код ЄДРПОУ: 39012254). Одноосібним власником та кінцевим бенефіціаром цієї компанії також є дружина Тараса Іваньо — пані Марта, із часткою в статутному капіталі 100 000 грн (100%).

Встановлено очевидне завищення оплати за виконані будівельні роботи та будівельні матеріали. Також ТОВ «ТЕПЛО БУД ЕКСПЕРТ» отримувала від ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» безвідсоткову фінансову допомогу на суму понад 55 млн грн.

Тарас Іваньо здійснював протиправний обіг готівкових коштів Товариства. В порушення норм законодавства, зокрема вимог Національного Банку України, щодо касової дисципліни, він приймав та продовжує приймати від імені компанії оплати готівкою та в подальшому на власний розсуд розпоряджатися отриманими коштами без необхідної процедури внесення їх до каси Товариства та відповідної документації. Крім цього встановлено факти протиправного відчуження Іваньо Тарасом нерухомості і майнових прав компанії пов`язаним з ним особам та іншим третім особам.

Також слід зазначити, що 15 серпня 2022 року один із засновників ТОВ “БІК “Рубікон Груп” Мамчак Тетяна Іванівна звернулась до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, у якій було вказано, зокрема, що їй стало відомо про випадки нецільового використання коштів інвесторів компанії. Як наслідок таких дій посадових осіб Товариства, будівництво ряду житлових комплексів у межах міста Львова продовжується на невизначений термін, а строки введення будинків в експлуатацію невиправдано збільшуються. Ці факти зокрема підтверджуються документами звітності та бухгалтерського обліку Товариства, адже в них прослідковуються неодноразові випадки переказів коштів на фіктивні підприємства, так звані буферні фірми чи фірми -“прокладки”, та структури безпосередньо пов`язані з Іваньо Тарасом.

15 серпня 2022 року Поліцією Львова було розпочате кримінальне провадження (шахрайство).

Однак в подальшому Тарас Романович та його оточення, розуміючи, що поліція під час розслідування встановить факти нецільового використання коштів та розтрату активів компанії, вирішив задіяти наявні в його розпорядженні ресурси і можливості та домігся зміни підслідності у кримінальному провадженні. Як наслідок – досудове розслідування у кримінальній справі було доручено ГУ НП у (!) місті Києві.

Трохи дивно, оскільки усі учасники цієї кримінальної справи живуть у місті Львові або в межах Львівської області, але не в Києві. Події, які розслідують, мали місце Львові, та й сама компанія ТОВ “БІК “Рубікон Груп” знаходиться і здійснює свою господарську діяльність тут.

Чому ж тоді розслідує кримінальну справу Поліція Києва, за 500 км від Львова?!

Як відповідь на це питання доволі репрезентативними є фактичні дії органу досудового розслідування, який за весь час слідства тільки спромігся на оголошення підозри Іваник Ірині Олександрівні, яка, будучи рядовим менеджером з продажу на ТОВ “БІК “Рубікон Груп” наряду з іншими працівниками, нібито заволоділа 52 млн гривень.

Абсурдним в цій ситуації виглядає те, що директор Тарас Романович, який мав би вирішувати усі питання по управлінню господарською діяльністю компанії, протягом більше двох років навіть не цікавився поточною ситуацією щодо укладених його підлеглими договорів з продажу майнових прав на нерухоме майно, не брав участі в організаційних та розпорядчих функцій щодо обліку готівки на підприємстві, і не забезпечив внесення тієї ж готівки на банківський рахунок підприємства.

В свою чергу все вийшло навпаки. Тарас Романович організував акумулювання усієї (!) отриманої протягом робочого дня готівки в сейфі, що знаходився у приміщенні офісу товариства, доступ до якого мали декілька осіб. Однак саме він, маючи усі повноваження керівника підприємства, не вніс ці кошти на рахунки Товариства.

Вищенаведені обставини явним чином вказують на необґрунтованість підозри Іваник І.О., адже дії, що ставляться їй в вину (щодо невнесення готівкових коштів на банківські рахунки товариства) не охоплювалися її повноваженнями, і вона не мала права цього робити, натомість це мав робити Тарас Іваньо, який систематично і тривало привласнював кошти і таким чином завдавав неабияких матеріальних збитків Товариству.

Щодо визнання Товариства банкрутом:

Близький товариш Тараса Іваньо – Горпинюк Іван Ігорович через контрольований ним АТ «Глоріон» намагається заблокувати роботу нового менеджменту компанії шляхом спроб визнати її банкрутом. Як підставу використовують борг Товариства перед АТ «Глоріон» який був штучно створений в результаті реалізації схеми продажів майнових прав на квартири.

Яка ситуація станом на зараз:

Щодо встановлених фактів протиправних дій колишнього одноосібного директора Іваньо Тараса Романовича та пов’язаних з ним осіб, керівництво компанії звернулось у відповідні правоохоронні органи.

Сподіваємось, що все ж таки розслідування в подальшому буде проведено більш об'єктивно і будуть встановлені та притягнуті до відповідальності усі посадові особи, які реально привласнили майно підприємства, а справа не закінчиться тим, що у всіх “гріхах” бувшого керівника компанії буде обвинувачена лише рядова працівниця, котра винна лише в тому, що приймала на законних підставах (виданої на неї довіреності) кошти від покупців квартир та передавала їх далі керівництву ТОВ “БІК «Рубікон Груп».

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