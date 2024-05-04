Галицький районний суд Львова скасував накази директорки дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської МТГ Олени Горпинюк про преміювання своєї доньки на майже 142 тис. грн та зобов’язав посадовицю сплатити цю суму в міський бюджет.

Як вказано в матеріалах справи, упродовж 2020-2022 років Олена Горпинюк як директорка установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Львівської МТГ виписувала премії своїй доньці, яка працює в закладі педагогом-організатором. При цьому, при підписані наказів про преміювання доньки Олена Горпинюк не повідомила управління молодіжної політики Львівської міської ради про наявний конфлікт інтересів. Загалом посадовиця виписала премій доньці на майже 142 тис. грн.

У вересні 2023 року Галицький райсуд визнав директорку установи винною в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та призначив 5100 грн штрафу. Згодом цю постанову підтвердив і Львівський апеляційний суд.

Водночас Львівська міськрада звернулась у суд, аби повернути в міський бюджет незаконно виплачені на премії майже 142 тис. грн. 23 квітня Галицький райсуд позов ЛМР задовольнив та визнав незаконними накази директорки установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району, що передбачали преміювання доньки. Суд зобов’язав Олену Горпинюк повернути в міський бюджет всю суму незаконних премій. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.